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İngiltere iki sektörün toplu eylemiyle karşı karşıya

24.08.2023 - 13:37 | Son Güncelleme :
İngiltere iki sektörün toplu eylemiyle karşı karşıya | Genel Haberler

İngiltere'de doktorlar ve demiryolu işçileri, kamu hizmetlerini sekteye uğratan ve ülke ekonomisine zarar veren, aylardır devam eden eylemlerine paralel olarak yeni bir grev turuna başlıyor.

 İngiltere'de doktorlar ve demiryolu işçileri, kamu hizmetlerini sekteye uğratan ve ülke ekonomisine zarar veren, aylardır devam eden eylemlerine paralel olarak yeni bir grev turuna başlıyor.

 İngiltere'deki kıdemli doktorlar bugün sabah saat 7'de iki günlük bir iş bırakma eylemi başlattı ve sendikalarının, İngiliz Tabipler Birliği'nin, on yıldan fazla süredir gerçek vadeli kesintilerden muzdarip olduğunu ileri sürdüğü ücret konusundaki anlaşmazlığı uzattı. 

 RMT sendikalı yaklaşık 20.000 demiryolu işçisi de ücret ve çalışma koşulları nedeniyle grev yapacak ve bu durum Cumartesi sabahı gece yarısından hemen sonra 14 tren işletmecisini etkileyecek.

 Grevler Başbakan Rishi Sunak'ın, ülkede 1980'lerin sonlarından bu yana işçi huzursuzluğunun en kötü dönemine bir çizgi çizmeye çalışırken ve aynı zamanda artan fiyatları da kontrol altına alırken karşılaştığı sorunu gösteriyor. 

 Demiryolu işçilerinin grevinin zamanlaması da tatilciler için özellikle rahatsız edici, zira resmi tatil haftasonunun başlangıcına denk geliyor. Tren şirketlerini temsil eden Rail Delivery Group ile tarifelerin cumartesi günü normalden daha geç başlayıp daha erken biteceği konusunda uyarıda bulunan bu durum, Edinburgh, Reading ve Leeds'e seyahat eden festival katılımcılarının seyahatlerini engelleyecek.

 Sunak, Temmuz ayında kamu sektörü çalışanlarına - doktorlara yüzde 6'lık zam da dahil olmak üzere - bir dizi maaş ödülü vererek greve son vermeye çalışmıştı. 


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