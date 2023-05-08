Deprem bölgesinde KOBİ’lere 75 bin liralık destek | Kobi Haberleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), deprem bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ); bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 75 bin liraya kadar geri ödemeli destek verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in yeni desteğini, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Varank mesajında "Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremde iş yerleri hasar gören ve bu zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ’lerimizi yalnız bırakmıyoruz. KOSGEB aracılığıyla bu işletmelerin; bakım, onarım, personel gibi ihtiyaçlarına 75 bin lira destek sağlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteği, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olacak. Buralarda imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Afet Dönemi İşletme Desteği uygulamaya alındı. 75 bin lira üst limitli destekten, iş yeri hasar durumuna ilişkin resmi makamlardan belge alan işletmelerden; deprem sonrası kurulan geçici nitelikteki çarşı alanlarında, sanayi sitelerinde faaliyet gösteren veya NACE Rev. 2’ye (Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatını kapsayan iş kodu) göre Kısım C-imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilecek.

NELER KAPSAMDA?

İşletmelerin; faaliyet gösterdikleri yapıların bakım, tadilat, onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam ettikleri personel giderleri ve faaliyet konuları ile ilgili alacakları ile ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerine destek verilecek. Giderlerin büyük deprem felaketinden sonra gerçekleşmiş olmasına bakılacak. Destek programı kapsamında yapılacak geri ödemeler; programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü olacak. ​

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