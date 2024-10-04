Zuckerberg'den büyük sıçrama! En zenginler arasında...

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Dünyada zenginlik sanayicilerin elinden uzaklaşalı uzun zaman oldu. Data dünyasında milyarlarca dolar dolaşınca dünyanın en zengini de değişime uğramaya başladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg'in net serveti Perşembe günü 206,2 milyar dolara ulaşarak eski Amazon CEO'su ve başkanının 205,1 milyar dolarlık net servetini geride bıraktı.

Endekse göre Facebook'un kurucu ortağı şu anda Tesla'nın başkanı Elon Musk'ın yaklaşık 50 milyar dolar gerisinde bulunuyor.

Meta'daki yüzde 13'lük hissesiyle birlikte Zuckerberg'in net serveti yılbaşından bu yana 78 milyar dolar artarak Bloomberg Endeksi'nin takip ettiği en zengin 500 kişinin herhangi bir üyesinden daha fazla oldu.

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Meta hisseleri Perşembe günü 582,77 dolarla rekor seviyeden kapandı ve hisselerin 346,29 dolardan işlem gördüğü Ocak ayı başına kıyasla yaklaşık yüzde 68'lik bir sıçramayı temsil etti.