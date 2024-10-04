×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Zuckerberg'den büyük sıçrama! En zenginler arasında...

Güncelleme Tarihi:

#Mark Zuckerberg#Facebook#Meta
Zuckerbergden büyük sıçrama En zenginler arasında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:53

Bir dönem üniversite için sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'u kuran Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Haberin Devamı

Dünyada zenginlik sanayicilerin elinden uzaklaşalı uzun zaman oldu. Data dünyasında milyarlarca dolar dolaşınca dünyanın en zengini de değişime uğramaya başladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg'in net serveti Perşembe günü 206,2 milyar dolara ulaşarak eski Amazon CEO'su ve başkanının 205,1 milyar dolarlık net servetini geride bıraktı.

Endekse göre Facebook'un kurucu ortağı şu anda Tesla'nın başkanı Elon Musk'ın yaklaşık 50 milyar dolar gerisinde bulunuyor.

Meta'daki yüzde 13'lük hissesiyle birlikte Zuckerberg'in net serveti yılbaşından bu yana 78 milyar dolar artarak Bloomberg Endeksi'nin takip ettiği en zengin 500 kişinin herhangi bir üyesinden daha fazla oldu.

Haberin Devamı

Meta hisseleri Perşembe günü 582,77 dolarla rekor seviyeden kapandı ve hisselerin 346,29 dolardan işlem gördüğü Ocak ayı başına kıyasla yaklaşık yüzde 68'lik bir sıçramayı temsil etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mark Zuckerberg#Facebook#Meta

BAKMADAN GEÇME!