Zorunlu afet sigortası geliyor | Genel Haberler

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, zorunlu deprem sigortasının yerini zorunlu afet sigortasının alacağını belirterek, tek bir poliçe üzerinden tüm afetlerin sigorta kapsamına gireceğini açıkladı.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, 2023’te zorunlu deprem sigortası olmayacağını, yerini afet sigortasının alacağını açıkladı. Eren, önümüzdeki aylarda afet sigortasının uygulanmaya başlayacağını söyledi. Modelleme üzerinde çalışmaların sürdüğünü, yapılan çalışma sonucunda bir tarife oluşturacaklarını belirten Eren, “Mart ayında ürün çıkacak ve sigorta şirketlerimiz sisteme entegre olacak, bu poliçeyi halkımız da satın alabilecek. Afetleri kapsayacak sigortalar DASK’ın içinde verilecek. Artık zorunlu deprem sigortası olmayacak, zorunlu afet sigortasına dönüşecek. Başta sel, deprem olmak üzere tüm afetleri kapsıyor olacak. Yani tam bir afet sigortasına dönüşmüş olacak. Artık tek bir poliçe üzerinden vatandaşlara tüm afet teminatlarını vermiş olacağız.”

Zorunlu deprem sigortasında teminat limitlerinin artırıldığını ifade eden Eren, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarının 640 bin TL’ye yükseltildiğini kaydederek, şunları söyledi: “Bu artışların da yeterli olmadığı yönünde eleştiriler alıyoruz. DASK zorunlu bir sigorta ve tüm vatandaşların ulaşabileceği bir maliyetinin olması gerekiyor. Gönül ister ki, biz bunları çok daha üst seviyelere çıkartalım ama o zaman da bunun üzerine bir maliyet binecek. Teminatı arttırdıkça, ihtiyacımız olan reasürans koruması ve bunun için ödediğimiz maliyet de artıyor. O zaman da bu maliyeti vatandaşımıza yansıtmak durumundayız.”

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