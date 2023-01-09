BES’te devlet katkısında değişiklik | Genel Haberler

BES’te devlet katkısında düzenlemeye gidildi. Yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkânı getiren düzenleme, 31 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle uygulamaya geçti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yeni düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2022 yılında BES’te devlet katkısı oranının yüzde 30’a yükseltildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Düzenleme ile yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkânı getirildi. Böylelikle bir katılımcı, devlet katkısı teşvikinin tamamından yararlanabilmek için yatırmak istediği katkı payını yıllara bölüp, erteleyerek yatırmak zorunda kalmayacak. Katılımcı, toplu şekilde yatırdığı bir katkı payı için ilgili yıla ait limitine denk gelen devlet katkısını aldıktan sonra kalan katkı payı bir sonraki takvim yılının ilk günü yatırılmış gibi müteakip takvim yılının limiti dahilinde faydalanacak ve varsa hâlâ limiti aşan katkı payı aynı şekilde gelecek yıllara devredecek. Bu sayede, katılımcılar katkı payının bir kısmını gelecek yıllarda yatırmak üzere bekletmek yerine katkı payının tamamını ilk andan itibaren fonlarda yatırıma yönlendirebilecek.

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