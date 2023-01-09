  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • BES’te devlet katkısında değişiklik
‹ Önceki Haber ASELSAN’dan 59.4 milyon euroluk sözleşme ASELSAN’dan 59.4 milyon euroluk sözleşme Sonraki Haber › Zorunlu afet sigortası geliyor Zorunlu afet sigortası geliyor

BES’te devlet katkısında değişiklik

09.01.2023 - 08:01 | Son Güncelleme :
BES’te devlet katkısında değişiklik | Genel Haberler

BES’te devlet katkısında düzenlemeye gidildi. Yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkânı getiren düzenleme, 31 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle uygulamaya geçti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yeni düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2022 yılında BES’te devlet katkısı oranının yüzde 30’a yükseltildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Düzenleme ile yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkânı getirildi. Böylelikle bir katılımcı, devlet katkısı teşvikinin tamamından yararlanabilmek için yatırmak istediği katkı payını yıllara bölüp, erteleyerek yatırmak zorunda kalmayacak. Katılımcı, toplu şekilde yatırdığı bir katkı payı için ilgili yıla ait limitine denk gelen devlet katkısını aldıktan sonra kalan katkı payı bir sonraki takvim yılının ilk günü yatırılmış gibi müteakip takvim yılının limiti dahilinde faydalanacak ve varsa hâlâ limiti aşan katkı payı aynı şekilde gelecek yıllara devredecek. Bu sayede, katılımcılar katkı payının bir kısmını gelecek yıllarda yatırmak üzere bekletmek yerine katkı payının tamamını ilk andan itibaren fonlarda yatırıma yönlendirebilecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.