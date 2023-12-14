Yumurta ve inek sütü miktarında artış | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi ve üreticilerden toplanan inek sütü miktarının arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2023'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,7, tavuk eti üretimi yüzde 1,4, hindi eti üretimi ise yüzde 3,5 arttı. Bir önceki ay 191 bin 454 ton olan tavuk eti üretimi ekim ayında yüzde 6,6 oranında artarak 204 bin 65 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 756 milyon 278 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 1 milyar 833 milyon 559 bin adet oldu.

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819 BİN 386 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ekimde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 11, ayran üretimi yüzde 8,2, yoğurt üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 12,7 arttı; tereyağı üretimi ise yüzde 6,3 azaldı. Bir önceki ay 786 bin 165 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekim ayında yüzde 4,2 oranında artarak 819 bin 386 ton oldu. Bir önceki ay 123 bin 742 ton olan içme sütü üretimi ekim ayında yüzde 10,1 oranında artarak 136 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

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