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4 büyükler hisselerine 'yumruk' etkisi

12.12.2023 - 10:12 | Son Güncelleme :
4 büyükler hisselerine 'yumruk' etkisi | Genel Haberler

Dün Süper Lig’de oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırının etkisiyle borsada işlem gören 4 büyük takımın hisseleri güne düşüşle başladı.

Dün Süper Lig’de oynana Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmasının olumsuz etkisi borsa da hissedildi.

Borsada işlem gören 4 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri güne düşüşle başladı. Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puandan başladı. Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puandan açılırken, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puandan ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 puandan başladı.

MAÇKOLİK HİSSELERİ

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Öte yandan, dün yaşanan olaylar ile maçların durdurulması, internet sitesi Maçkolik'in hisselerini de etkiledi. Şirketin hisseleri yüzde 5 gerileyerek 75,85 liradan işlem görüyor. 

ÇEVİK KUVVET DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.


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