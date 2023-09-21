Yüksek hızlı trende yeni deneme | Genel Haberler

Özel sektöre ait yüksek hızlı yolcu treni hizmetinin Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olup olamayacağına ilişkin ilk büyük test, yarın Florida'daki Brightline'ın Miami ile Orlando arasında 200 km/saat hıza ulaşan tren seferlerine başlamasıyla başlayacak.

Özel sektöre ait yüksek hızlı yolcu treni hizmetinin Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olup olamayacağına ilişkin ilk büyük test, yarın Florida'daki Brightline'ın Miami ile Orlando arasında 200 km/saat hıza ulaşan tren seferlerine başlamasıyla başlayacak.

Bu, Brightline'ın sahibi Fortress Investment Group'un, yılda 8 milyon insanın eyaletin en büyük turizm merkezleri arasında 3,5 saatlik, 235 mil (378 kilometre) yolculuk yapacağına inanarak yaptığı 5 milyar dolarlık bir girişim. Şirket, tek yolculardan business sınıfı için gidiş-dönüş için 158 dolar ve birinci sınıf için 298 dolar ücret alıyor; aileler ve gruplar ise 398 dolara dört gidiş-dönüş bileti satın alabiliyor. Günde 32 tren çalışacak.

Neon sarısı trenlerini 2018 yılında Miami ile West Palm Beach arasındaki 70 mil (112 kilometre) boyunca çalıştırmaya başlayan Brightline, yüz yıl içinde ABD faaliyetlerine başlayan ilk özel şehirlerarası yolcu hizmeti. Ayrıca Güney Kaliforniya ile Las Vegas'ı birbirine bağlayan ve 2027'de açmayı umduğu, saatte 190 mil (305 km) hıza ulaşacak trenlerle bir hat inşa ediyor. ABD'nin diğer tek yüksek hızlı hattı, Amtrak'ın Boston ile Washington, D.C. arasında 2000 yılında başlayan Acela servisi. Amtrak federal hükümete ait.

Brightline CEO'su Mike Reininger bir konuşmasında şunları söyledi: "İster Florida eyaleti bağlamında düşünün, ister Amerika Birleşik Devletleri'nin başka yerlerinde gelişen bu tür ürünler için ne anlama geldiğini düşünün, bu oldukça önemli bir an. Gitmem gereken yere ulaşmanın tek yolunun arabam olduğu fikri, yeni bir ürün tarafından sorgulanıyor. Daha güvenli, daha çevreci, harika bir değer teklifi olan (ve) eğlenceli yeni bir ürün .”

Biyodizelle çalışan Florida trenleri, kentsel alanlarda 79 mil/saat (127 km/saat), daha az nüfuslu bölgelerde 110 mil/saat (177 km/saat) ve Florida'nın merkezindeki tarım arazilerinde 125 mil/saat (200 km/saat) hıza ulaşacak. Brightline, Tampa ve Jacksonville'e olası uzantıları planlıyor.

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