Doğal gazda önemli gelişme! Grev bitiyor mu? | Genel Haberler

Chevron Corp. ve sendikalar, Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinde küresel piyasaları karıştıran grevleri sona erdirecek bir anlaşmaya yakın

Chevron Corp. ve sendikalar, Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinde küresel piyasaları karıştıran grevleri sona erdirecek bir anlaşmaya yakınken, ülkenin çalışma düzenleyicisi kalan anlaşmazlıkları çözmek için yeni teklifler öne sürüyor.

Adil Çalışma Komisyonu, "Taraflar tarihi ilk kurumsal anlaşmaları gerçekleştirmenin eşiğindeler. Çok sayıda sorun çözüldü. Ancak, çözülmemiş tüm sorunların çözülmemesi, üzerinde anlaşmaya varılan hükümlerin buharlaşmasıyla sonuçlanacaktır." açıklama yaptı.

Komisyonun iki tarafın önerilerine yanıt vermesi için Sidney saatiyle sabah 9'a kadar süre belirlemesi nedeniyle, Chevron tarafından işletilen Wheatstone ve Gorgon LNG ihracat tesislerindeki grevler potansiyel olarak yarın sona erebilir.

Avustralya İşçi Sendikası Batı Avustralya Sekreteri Brad Gandy yaptığı açıklamada, düzenleyici kurumun tavsiyelerinin "bazı önemli pazarlık iddialarına" değindiğini ve işçilerin ayrıntıları gözden geçirmek için bir araya geleceğini bildirdi ve "Nasıl tepki vereceğimize dair üyelerimizden talimat alacağız.” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada Chevron'un da tavsiyeleri gözden geçirdiği belirtildi.

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