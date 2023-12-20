Yırtılıyor, metal fırlatıyor! İnceleme yapıldı, karar çıktı... Milyonlarca araç geri çağırılabilir | Genel Haberler

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi NHTSA, 52 milyon hava yastığı şişiricisinin yırtılması ve metal parçalar fırlatma yapabileceği ihtimaline karşı geri çağırma programı uyguladı. Dev otomobil ve hava yastığı üreticileri buna karşı çıktı.

Dünyanın en büyük otomobil markalarında kullanılan hava yastıklarında sorun tespit edildi. General Motor, Toyota Motor, Volkswagen'in de aralarında bulunduğu araçlarda kullanılan hava yastıklarında yırtılma ve metal parça fırlatma riski taşıdığı öne sürüldü.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) 52 milyon hava yastığı şişiricisinin geri çağrılması talebine markalar karşı çıktı.

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NHTSA yetkilileri Ekim ayındaki bir davada ARC Automotive ve Delphi Automotive tarafından üretilen şişiricilerin yırtılabilecekleri ve metal parça fırlatabilecekleri için geri çağırmanın yapılması gerektiğini ilan etti.

8 YILLIK SORUŞTURMA

NHTSA, 8 yıllık soruşturmanın ardından ABD'de bir ölüm ve 7 yaralanmalı kazayla hava yastıklarının bağlantılı olduğunu açıkladı.

ABD'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ GERİ ÇAĞIRMASI OLABİLİR

Geri çağırma gerçekleşirse ABD tarihindeki en büyük geri çağırma olacak.

ÜRETİCİ VE İMALATÇILAR RİSKİN DÜŞÜK OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Otomobil üreticileri ve imalatçıları sorundan kaynaklanan risklerin son derece düşük olduğunu belirtti. ARC Automotive, NHTSA'nın tahmini arıza oranına göre 33 yıl içinde birden az yırtılma olacağını açıkladı.

18 YIL BOYUNCA KULLANILMIŞ

Hava yastığı şişiricileri 12 otomobil markası tarafından 2000-2018 yılları arasında üretilen araçlarda kullanılmış.

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