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Daihatsu'nun adı skandala karıştı! Toyota'ya da araç üretiyordu

20.12.2023 - 08:24 | Son Güncelleme :
Daihatsu'nun adı skandala karıştı! Toyota'ya da araç üretiyordu | Genel Haberler

Toyota'nın 2016 yılında yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı haline gelen Daihatsu, Toyota markası adı altında satılan 88 bin otomobilde yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını açıkladı.

Japon otomotiv markası Daihatsu'nun güvenlik skandalıyla çalkalanıyor. Asahi Gazetesi'ndeki habere göre Toyota Motor'un bağlı ortaklığı olan Daihatsu'nun güvenlik testlerine hile karıştırdığı ve bundan ötürü de hem denizaşırı hem de Japonya'daki araçlarının sevkiyatını durduracağını açıkladı.

BULGULAR JAPONYA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA GİTTİ

Gazetenin haberine göre, ismini vermek istemeyen kaynaklar, Daihatsu'nun skandalını soruşturan bağımsız birim bulduğu bulguları Japonya Ulaştırma Bakanlığı'na bugün teslim etti.

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DAIHATSU VE TOYOTA BASIN TOPLANTISI YAPABİLİR

Daihatsu'dan bir açıklama gelmezken bugün iki markanın ortak basın toplantısı düzenleyip konuya açıklık getireceği belirtildi.

ÜRETİMDE OLAN VE ÜRETİLMİŞ ARAÇLARDA HİLE İDDİASI

Daihatsu'nun şu anda üretimde olan tüm modellerinin yanında geçmişte ürettiği bazı otomobillerin de güvenlik testlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

ÇOĞU TOYOTA MARKA OLARAK ÜRETİLMİŞ

Daihatsu, Nisan ayında çoğu Toyota markası altında satılan 88 bin küçük otomobil için gerçekleştirilen yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını açıkladı.

İHBARCI SAYESİNDE ÖĞRENİLDİ

Daihatsu, bir ihbarcının durumu rapor etmesinin ardından yanlış yapılan testleri keşfettiklerini belirtirken sorunu düzenleyici kurumlara bildirdiklerini açıkladı. Marka etkilenen modellerin sevkiyatlarını da durdurduğunu duyurdu.


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