×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Yeni sahte ürünler açıklandı... Sucuk yerine kanatlı eti, kebap yerine kalp yedirmişler!

Güncelleme Tarihi:

#Taklit#Tağşiş#Sağlık
Yeni sahte ürünler açıklandı... Sucuk yerine kanatlı eti, kebap yerine kalp yedirmişler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:06

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, kekik ve zeytinyağları ifşa edildi.

Haberin Devamı

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Haberin Devamı

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREK VE TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Yeni sahte ürünler açıklandı... Sucuk yerine kanatlı eti, kebap yerine kalp yedirmişler

Yeni sahte ürünler açıklandı... Sucuk yerine kanatlı eti, kebap yerine kalp yedirmişler

Yeni sahte ürünler açıklandı... Sucuk yerine kanatlı eti, kebap yerine kalp yedirmişler

Yeni sahte ürünler açıklandı... Sucuk yerine kanatlı eti, kebap yerine kalp yedirmişler




 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taklit#Tağşiş#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!