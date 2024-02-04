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Yeni MB Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Parasal sıkılığı koruyacağız

04.02.2024 - 16:19 | Son Güncelleme :
Yeni MB Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Parasal sıkılığı koruyacağız | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanlığı'na, 28 Temmuz 2023 tarihinden bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdüren Fatih Karahan atandı.

Görev atanmasının ardından değerlendirmede bulunan Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

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Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

BAKAN ŞİMŞEK: BAŞKAN VE EKİBİNE DESTEĞİMİZ TAM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını kaydederek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" dedi.


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