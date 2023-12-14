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Yatırımcı sayısı rekor seviyede

14.12.2023 - 17:44 | Son Güncelleme :
Yatırımcı sayısı rekor seviyede | Genel Haberler

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 8,6 milyon ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu 13 Aralık 2023 itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 8,6 milyon ile en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

MKK'nın "X" hesabından yapılan açıklamaya göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 5,73; yıllık bazdaysa yüzde 144,14 artış kaydederek toplam 8 milyon 601 bin 632 ile en yüksek seviyesine geldi.

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Yatırımcı sayısı artışı aylık bazda 466 bin 454, yıllık bazda 5 milyon 78 bin 529 oldu.


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