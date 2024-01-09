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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti

09.01.2024 - 09:21 | Son Güncelleme :
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığını ve yaklaşık 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını kaydeden Bakan Göktaş,“Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için Ocak ayı farklarını, Şubat ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara yatıracağız” dedi.


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