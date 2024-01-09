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SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zam olacak mı? İşte kök maaş hesaplaması

09.01.2024 - 07:29 | Son Güncelleme :
SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zam olacak mı? İşte kök maaş hesaplaması | Genel Haberler

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisi en düşük emekli maaşı ve kök maaşlarına yapılacak zam düzeltmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı karar sonrası Meclis'te yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarının artırılması bekleniyor. Emekliler 2023 yılının ikinci yarısına ait enflasyon farkına göre yüzde 37.57 oranında zammı hak etmişti. Asgari ücretliye yüzde 49,11, memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı.

Maaşlara yapılacak zammın belirlendiği Ocak ve Temmuz ayına ilişkin olarak milyonlarca memur, asgari ücretli ve SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisini gözü enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 ve emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon rakamlarının kümülatif toplamı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.

Yapılacak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilecek zamma ilişkin açıklamada bulunması ve sonrasında Meclis'te yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarını alma tarihlerinden önce yeni zammın kanunlaşması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN DE BEKLENTİLERİ VAR

Memur emeklileri geçtiğimiz Temmuz 2023'te yapılan seyyanen zamdan yararlanamış ve maaş makasları açılmıştı. Memur emeklileri de maaşlarına, çalışan memurlara yapılan kadar seyyanen zam beklentisi içine girdi.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse zam farkının ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kök maaşı 5000 lira olan bir emekliye yüzde 50 oranında zam yapılırsa 2500 liralık zam farkı doğmuş oluyor. Bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme de verilince kök maaş 7800 liraya ulaşıyor. En düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılırsa kök maaşı 5 bin lira olan emekli 11 bin 250 lira almış olacak. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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İşte örnek hesaplamalar


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