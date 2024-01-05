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Yabancılar hisse almaya devam etti

05.01.2024 - 15:11 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse almaya devam etti | Genel Haberler

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse alımları 9. haftada da sürdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Aralık haftasında 39,9 milyon dolar hisse alışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 5,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 18,5 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları 4,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 536,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 637,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 719,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 692,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 56,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


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