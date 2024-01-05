  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Döviz mevduatlarında düşüş
‹ Önceki Haber Euro bölgesinde enflasyon yükseldi Euro bölgesinde enflasyon yükseldi Sonraki Haber › Yabancılar hisse almaya devam etti Yabancılar hisse almaya devam etti

Döviz mevduatlarında düşüş

05.01.2024 - 14:57 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatlarında düşüş | Döviz Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 48 milyon dolar azaldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 48,30 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 177 milyar 204,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Aralık ile sona eren haftada 176 milyar 156,60 milyon dolara geldi. 

Haberin Devamı

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 693,70 milyon dolar artarak 102 milyar 148,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 741,80 milyon dolar azalarak 74 milyar 8,10 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 352 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 505 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 857 milyon dolar düşüş gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.629 Değişim: 1,07% Hacim : 69.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.532 05.01.2024 Yüksek 7.629
Açılış: 7.570
29,8451 Değişim: 0,30%
Düşük 29,6586 05.01.2024 Yüksek 29,9191
Açılış: 29,7547
32,6809 Değişim: -0,01%
Düşük 32,4836 05.01.2024 Yüksek 32,8572
Açılış: 32,6845
1.961,76 Değişim: 0,35%
Düşük 1.942,48 05.01.2024 Yüksek 1.980,31
Açılış: 1.954,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.