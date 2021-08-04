WhatsApp'a yeni özellik geldi | Genel Haberler

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. "View Once" yani “bir kez görüntüle” olarak adlandırılan özellik sohbet sırasında sadece bir kez görüntülenen paylaşımlar yapılmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Yayına alınan özellikle tek gösterimlik video ve fotoğraf paylaşımı yapılabiliyor. Hafta içinde tüm kullanıcılara sağlanacak özellik "View Once" yani “bir kez görüntüle” olarak adlandırılıyor. Özellik kullanıcıların sohbet içerisinde kaybolmadan önce yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve video göndermelerine olanak tanıyor.

Snapchat, Instagram ve Messenger'da da kullanılan bu özellik için kullanıcıların zamanlayıcı simgesini seçmeleri gerekecek. Bu özellik kapsamında gönderilen video ya da fotoğraflar cihaza indirilmeyecek. Alıcı gönderiyi bir kez gördüğünde bir daha görmeyecek.

KULLANICIYA BİLDİRİM GİTMEYECEK

The Verge'de yer alan habere göre gizliliği ön planda tutmak isteyen WhatsApp, “bir kez görüntüle” özelliğinde ekran görüntüsü de alınabildiğini ancak ekran görüntüsü alınsa da SnapChat'teki gibi karşı tarafa bildirim gitmediği de belirtildi.

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