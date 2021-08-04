FAST'te limit 2000 liraya yükseltildi | Genel Haberler

24 saat boyunca para transferi imkanı sağlayan ve EFT, havale ücreti ödenmeyen FAST'te limit 1000 liradan 2000 liraya yükseltildi.

Ocak ayında devreye alınan, EFT, havale ücreti bulunmayan FAST sisteminde para gönderme limiti 2000 liraya yükseltildi. Daha önce limit 1000 lira olarak uygulanıyordu.

FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

FAST, Merkez Bankasın tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAS sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor.

25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.

NASIL KULLANILIR?

FAST sistemine üye bir finansal kuruluşun müşterileri, finansal kuruluşun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak ödeme yapmaya başlayabiliyor.

Sistemle birlikte devreye alınan kolay adresleme sayesinde finansal kuruluşun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN ve e-posta adresi, hesap numarası ile eşleştirilerek ödeme alınabiliyor.

FAST'IN EFT'DEN FARKLARI

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.

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