Walmart 1,4 milyar dolarlık Tiger Global hissesi aldı | Genel Haberler

Walmart Inc., Tiger Global Management'ın Flipkart'taki kalan hissesini satın almak için 1,4 milyar dolar ödeyerek Hintli perakendeciye olan ilgisini artırdı

Walmart Inc., Tiger Global Management'ın Flipkart'taki kalan hissesini satın almak için 1,4 milyar dolar ödeyerek Hintli perakendeciye olan ilgisini artırdı ve likiditeye erişimin zor olduğu bir dönemde para yöneticisinin yatırımcılara dağıtım sağlamasına yardımcı oldu.

Tiger Global'in yatırımcılara yönelik nota göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen işlem Hintli e-ticaret devinin değerini 35 milyar dolar olarak belirledi. Bu, Flipkart'ın 2021 finansman turunda komuta ettiği yaklaşık 38 milyar dolarlık değerlemeden düştü.

Ayrıca, Economic Times'ın haberine göre risk sermayesi şirketi Accel de Flipkart'taki %1 hissesini Walmart'a sattı. Satış, Tiger Global'e Hindistan girişimindeki uzun vadeli yatırımından başarılı bir şekilde çıkma fırsatı veriyor.

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