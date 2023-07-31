  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Walmart 1,4 milyar dolarlık Tiger Global hissesi aldı
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor... Uzmanlar yorumladı Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor... Uzmanlar yorumladı Sonraki Haber › Bakır, uzun sürenin ardından yükselişe geçti Bakır, uzun sürenin ardından yükselişe geçti

Walmart 1,4 milyar dolarlık Tiger Global hissesi aldı

31.07.2023 - 10:47 | Son Güncelleme :
Walmart 1,4 milyar dolarlık Tiger Global hissesi aldı | Genel Haberler

Walmart Inc., Tiger Global Management'ın Flipkart'taki kalan hissesini satın almak için 1,4 milyar dolar ödeyerek Hintli perakendeciye olan ilgisini artırdı

 Walmart Inc., Tiger Global Management'ın Flipkart'taki kalan hissesini satın almak için 1,4 milyar dolar ödeyerek Hintli perakendeciye olan ilgisini artırdı ve likiditeye erişimin zor olduğu bir dönemde para yöneticisinin yatırımcılara dağıtım sağlamasına yardımcı oldu.

 Tiger Global'in yatırımcılara yönelik nota göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen işlem Hintli e-ticaret devinin değerini 35 milyar dolar olarak belirledi. Bu, Flipkart'ın 2021 finansman turunda komuta ettiği yaklaşık 38 milyar dolarlık değerlemeden düştü. 

 Ayrıca, Economic Times'ın haberine göre risk sermayesi şirketi Accel de Flipkart'taki %1 hissesini Walmart'a sattı. Satış, Tiger Global'e Hindistan girişimindeki uzun vadeli yatırımından başarılı bir şekilde çıkma fırsatı veriyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.