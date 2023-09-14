Volkswagen destekler kalkınca işçi çıkarmaya başladı | Genel Haberler

Volkswagen, elektrikli araçlara olan talebin düşmesine neden olmasının ardından Almanya'daki ana elektrikli araç fabrikasında geçici işçileri işten çıkarıyor.

Volkswagen AG, ülkedeki sübvansiyonun aşamalı olarak kaldırılmasının elektrikli araçlara olan talebin düşmesine neden olmasının ardından Almanya'daki ana elektrikli araç fabrikasında geçici işçileri işten çıkarıyor.

Kaynaklara göre üretici, Ekim ayında sözleşmeleri sona erdiğinde Zwickau tesisindeki yaklaşık 300 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Yaklaşık 2.000 ilave geçici personelin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu söyleyen kaynaklar, henüz nihai bir karar verilmediği için isimlerini vermeyi reddetti. Kaynaklardan biri, Zwickau'da üretilen VW markalı elektrikli araçların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan kurumsal siparişlerin, elektrikli şirket araçlarına yönelik yardımın bu ay sona ermesinden bu yana düştüğünü bildirdi.

Volkswagen, Tesla Inc.'in küresel hakimiyetine meydan okuyacak kadar çoğunluğu Almanya'da üretilen elektrikli otomobilleri satmakta zorlanıyor. Avrupa'daki zayıf ekonomik büyümenin yanı sıra yüksek enerji, yaşam ve borçlanma maliyetleri, ID EV filosuna olan talebi baskıladı.

Alman üretici, beklenen artan EV talebini karşılamak için Çek sınırı yakınındaki tesiste yaklaşık 2.700 geçici işçiyi işe aldı. Ancak düşen kurumsal talep, ID.3, ID.4 ve ID.5 modellerinin üretildiği tesisteki çalışanların umutlarını gölgeledi.

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