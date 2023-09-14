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Petrol, 10 ayın zirvesinde

14.09.2023 - 14:02 | Son Güncelleme :
Petrol, 10 ayın zirvesinde | Genel Haberler

Petrol, etkili tahminlerin yılın geri kalanında piyasaların sıkılaştığına işaret etmesiyle 10 ayın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü.

 Petrol, etkili tahminlerin yılın geri kalanında piyasaların sıkılaştığına işaret etmesiyle 10 ayın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü.

 West Texas Intermediate, üst düzey analistlerden gelen bir dizi rapor arasında Kasım ortasından bu yana en yüksek gün içi seviyesine yükseldikten sonra varil başına 89 doların üzerinde tutundu. Uluslararası Enerji Ajansı önümüzdeki aylarda "önemli bir arz açığı" olacağını tahmin ederken, OPEC açığın son on yılın en büyüğü olabileceğini tahmin ediyor. ABD hükümeti ayrıca küresel tüketimin üretimi aşmasını bekliyor.

 OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya arzı daraltırken, ABD ve Çin'deki (en büyük iki tüketici) talebin güçlü kalması nedeniyle fiyatlar Haziran sonundan bu yana yaklaşık %30 yükseldikten sonra varil başına 90 dolara yaklaşıyor.

 Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi kıdemli üyesi Ben Cahill, Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte, "Dördüncü çeyreğe girerken piyasa çok daha sıkı görünüyor. OPEC+'nın arz kesintileri can yakmaya başlıyor ve oldukça önemli bir arz açığına doğru gidiyormuşuz gibi görünüyor - bu da fiyatların yükselişe geçtiği anlamına geliyor." açıklamasını yaptı. 

 Aylık WTI vadeli işlemleri arasındaki farklar, kısa vadeli sözleşmeler için bir prim gösteriyor; bu durum, tipik olarak varillerin kıtlığını simgeleyen, gerileme olarak bilinen bir durum.

 Ham petrol, daha geniş hisse senedi piyasalarında yükselişler izlerken, dolar göstergesinin gerilemesi, döviz cinsinden fiyatlanan emtiaların birçok alıcı için daha cazip hale gelmesine neden oldu.

 Yükseliş söylemine karşı, ülkenin ham petrol stoklarının 2019'dan bu yana en yüksek ithalatın ortasında beş hafta içinde ilk kez arttığını gösteren bazı ABD hükümeti verileri geldi. Cushing, Oklahoma'daki önemli depolama merkezindeki stoklar azaldı.

 IG Asia Pte pazar stratejisti Yeap Jun Rong, ABD'deki yüksek stok seviyelerine atıfta bulunarak, "Sıkı tedarik söylemini tersine çevirmek için tek bir veri noktasından daha fazlası gerekebilir. Şimdilik teknik koşullar kısa vadede aşırı alım bölgesine doğru gidiyor" dedi ve fiyatlarda olası bir geri çekilme riskini ortaya çıkardı." yorumunu yaptı. 


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