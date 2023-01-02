Vergide yeni dönem başladı | Genel Haberler

Gelir vergisi yasasına göre 2023 yılı boyunca geçerli olacak istisna ve indirim tutarları netleşti. Bu kapsamda, yeni dönemde ev sahipleri 2023 yılında elde ettikleri kira geliri yıllık 21 bin lirayı geçtiğinde beyanname verecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kiralık otomobilin 17 bin lirasını gider gösterebilecek. 1.9 milyon liranın üzerinde kazanan Youtuber’lar beyanname verecek.

Gelir vergisi yasasında yer alan istisna ve indirim tutarları belli oldu. 2022 yılı için 9 bin 500 lira olan kira gelirindeki istisna yeniden değerleme tutarı oranında artırıldı. Ev sahipleri elde ettikleri kira gelirini bir sonraki yıl beyan ederek vergilerini ödüyorlar. 2022 yılında ev sahiplerinin elde ettikleri kira geliri toplamda 9 bin 500 lirayı aşıyorsa aşan kısmı için mart ayında beyanname vermek zorundalar. Aylık bazda 791 liranın üstünde kira geliri elde ediliyorsa bu gelirin üstündeki gelir için beyanname verilecek. Kira gelirinin aylık elde edilmesi şartı bulunmuyor. Eğer ev mart ayında 950 lira kiraya verilmişse 10 ay boyunca elde edilen kira geliri 9 bin 500 liraya geliyor. Yine beyanname verilmesine gerek yok.

Ancak haziran ayında 5 bin liraya kiraya verilen ev için elde edilen 30 bin liranın 9 bin 500 lira istisna sınırı aşıldığı için 20 bin 500 lira için beyanname verilmesi gerekecek. 2023 yılı içinde sınır 21 bin liraya çıkarıldı. Aylık bin 750 liraya oturulan bir ev için yıllık bazda kira geliri 21 bin liraya denk geliyor. Bu durumda yıllık sınır geçilmediği için gelecek yıl yani 2024 yılında beyanname verilmesine gerek olmayacak. Ama bu yıl 5 bin lira kiraya verilen bir ev için yıllık bazda elde edilen 60 bin liranın 21 bin lirası istisna tutarı olacak, kalan 39 bin lira için beyanname verilmesi gerekecek. İşte 2023 yılında geçerli olacak diğer istisna ve indirim tutarları:

GAYRİMENKUL DEĞERİ

* Değer artış kazançlarındaki 25 bin lira istisna tutarı 55 bin lira olarak belirlendi. Örneğin, sahip olunan gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan önce satılması halinde bu satış nedeniyle elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor. Değer artış kazançlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna tutarının altında kalıp kalmadığına bağlı. 2023 yılında elde edilen değer artış kazancının 55 bin lirayı aşması halinde beyanname verilecek ancak 55 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülecek.

KİRALIK ARACA 17 BİN LİRA

* Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullanılan binek otomobillerin kiralık olması durumunda ödenen aylık kira tutarı ile işletmeye kayıtlı binek otomobillerinin amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli ile ilgili indirim tutarları da arttırıldı. Bu çerçevede, binek otomobiller için; ödenen aylık kira gideri 8 bin liradan 17 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 430 bin liradan 950 bin liraya çıkarıldı.

YOUTUBER’LARA 1.9 MİLYON ŞARTI

* Youtuber’ların kazanç istisna tutarı da artırıldı. Sosyal medyada içerik üreten ve mobil uygulama geliştirenler için basit bir vergileme usulü getirilmişti. Bu işleri yapanlar, bankada bir hesap açıyor ve banka bunlar adına yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapıyor. Bu kapsamda elde edilen kazançların 2022 yılı için 880 bin lirası gelir vergisinden istisnaydı. Bu tutar 2023 yılında elde edilecek gelirler için 1 milyon 900 bin liraya çıktı. Youtuber’lar eğer 2023 yılında elde ettikleri gelir 1 milyon 900 bin liranın altındaysa zaten banka yüzde 15 stopaj kesintisi yapacak ve beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Ancak elde edilen gelir 1 milyon 900 bin liranın üstünde olurse beyanname verilip elde edilen gelire göre vergi ödemek zorunda kalacaklar.

TELİF HAKKI KAZANÇLARI

* Telif haklarından elde edilen kazançlara uygulanan istisna tutarı da artırıldı. Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerinden elde ettikleri kazançları, belirli bir tutarı aşamaması halinde gelir vergisinden istisna. Bu kazançlarla ilgili 880 bin lira olan istisna tutarı 2023 yılında elde edilecek gelirler için 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.

İŞTE DİĞER İSTİSNA TUTARLARI

- Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları arttı. Bu kapsamda örneğin, 2023 yılında ücret geliri elde eden I. Derece Engelli bir ücretlinin aylık ücret matrahından 4 bin 400 lira, yıllık ise 52 bin 800 lira indirim yapılacak.

- Esnaf muaflığı limiti de arttı. Muafiyet limiti olan 320 bin lira 2023 yılında evlerde üretilerek satılan ürünlerin satışından elde edilen gelirin 700 bin liraya kadar olan kısmı muafiyet kapsamında olacak.

- Uyumlu mükelleflere vergi indiriminde yer alan limit güncellendi. Bu kapsamda zamanında beyannamelerini veren ve vergilerini ödeyen mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden yararlanırken, vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de 2 milyon liradan, 4.4 milyon liraya çıkarıldı.

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