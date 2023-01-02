  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • İstanbul Havalimanı'nda divert rekoru
‹ Önceki Haber Vergide yeni dönem başladı Vergide yeni dönem başladı Sonraki Haber › Piyasaları neler bekliyor? Uzmanlar yorumladı... İşte tavsiyeler Piyasaları neler bekliyor? Uzmanlar yorumladı... İşte tavsiyeler

İstanbul Havalimanı'nda divert rekoru

02.01.2023 - 12:19 | Son Güncelleme :
İstanbul Havalimanı'nda divert rekoru | Genel Haberler

Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen uçaklar İstanbul Havalimanı’na indi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle iniş yapamayan 50 uçak, İstanbul Havalimanı’na divert (yönlendirilme) etti. İstanbul Havalimanı açıldığı günden itibaren en yüksek sayıda divert eden uçağa ev sahipliği yaparak, rekor kırdı.

Anadolu yakasında etkili olan ve görüş mesafesini düşmesine neden olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Aksamalar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi, sosyal medya hesabından "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, pist 05.45 itibariyle iniş, 06.20’de de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 07.20’de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10.00’da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" açıklaması yaptı. 

50 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI’NA YÖNLENDİRİLDİ

Sisin görüş mesafesini azaltmasından dolayı sabah 06.20 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş trafiğine kapatılmasının ardından, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 50 uçak, en yakındaki havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana en çok sayıda divert eden uçağa ev sahipliği yaparak, rekor kırdı.  


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
992 TL        
EURO
1.008 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.