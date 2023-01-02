İstanbul Havalimanı'nda divert rekoru | Genel Haberler

Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen uçaklar İstanbul Havalimanı’na indi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle iniş yapamayan 50 uçak, İstanbul Havalimanı’na divert (yönlendirilme) etti. İstanbul Havalimanı açıldığı günden itibaren en yüksek sayıda divert eden uçağa ev sahipliği yaparak, rekor kırdı.



Anadolu yakasında etkili olan ve görüş mesafesini düşmesine neden olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Aksamalar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi, sosyal medya hesabından "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, pist 05.45 itibariyle iniş, 06.20’de de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 07.20’de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10.00’da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" açıklaması yaptı.



50 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI’NA YÖNLENDİRİLDİ



Sisin görüş mesafesini azaltmasından dolayı sabah 06.20 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş trafiğine kapatılmasının ardından, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 50 uçak, en yakındaki havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana en çok sayıda divert eden uçağa ev sahipliği yaparak, rekor kırdı.

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