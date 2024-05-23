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Vergi ihbarında WhatsApp dönemi

23.05.2024 - 09:40 | Son Güncelleme :
Vergi ihbarında WhatsApp dönemi | Genel Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın WhatsApp hattıyla yapılabilecek ihbarlarda direkt fotoğrafın atılıp konunun yazılmasının yeterli olabileceği belirtiliyor. İhbarı yapanın kimliğinin doğrulanması ya da başka yerlere verilmesinin de söz konusu olmadığı belirtildi.

Neşe Karanfil / Hürriyet

SON dönemde düşük KDV, IBAN ile ilgili yaptığı denetimlerle dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanlığı şimdi de 7/24 ihbar yapılmasının yolunu açtı. Instagram’dan WhatsApp’tan da ihbar yapılabilecek. Düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi gibi 10 başlıkta Maliye’ye ihbarda bulunulabilecek.

İHBAR YAPILABİLECEK

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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla ihbar kanallarına ilişkin hizmetler güncellendi. İhbarlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) yapılabiliyor. Ayrıca, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) da hizmete açıldı.

10 BAŞLIK VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı ihbar edilebilecek başlıkları da şöyle belirledi:

Düşük KDV Oranı Uygulanması

IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi

- Fiş/Fatura Verilmemesi

Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması

Mükellefiyet Kaydının Olmaması

Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması

Personel Ücretinin Elden Ödenmesi

Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi

Tapu Harcının Eksik Ödenmesi

Kaçak Ürün Satışının Yapılması.

 

 

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