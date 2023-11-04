Vergi, harç ve cezalar yüzde 58.46 artacak... Telefon harcı 31 bin 692 lira | Genel Haberler

2024 yılında pasaporttan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne, trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı belli oldu.

Buna göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren vergi, harç ve cezalar yüzde 58.46 oranında artacak. 951 lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası bin 507 liraya çıkacak. Yurtdışından telefon getirenlerin harcı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek. 8 Temmuz tarihinde artırılan pasaport harçları da yeniden artacak.

Kasım ayında ekim ayı itibarıyla 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. TÜİK’in açıkladığı veriye göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren pasaport harçları yüzde 58.46 oranında artacak. Pasaport harçları bu yılın başında, önce yeniden değerlemeye göre daha sonra da 7 Temmuz 2023 tarihindeki bir başka kararla yüzde 50 oranında tekrar artırılmıştı. Bu yılın başında 6 aylık pasaport harcı 689.7 liraydı. Temmuzda bin 34 liraya yükseldi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise bin 639 liraya çıkacak.

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PASAPORT 2 BİN 433 LİRA

Yeniden değerleme ile defter bedeli de artıyor. 501 lira olan defter bedeli gelecek yıl 793.88 liraya yükselecek. Böylece 6 aylık pasaport ve defter bedeli bin 535 liradan 2 bin 433 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport harcı bin 512 liradan 2 bin 396 liraya, 2 yıllık pasaport harcı da 2 bin 469 liradan 3 bin 912 liraya çıkacak.

MTV DE ARTACAK

Bu yıl ek MTV de çıkarıldı. 2024 yılı bütçe teklifinde MTV gelirinin ek MTV ile birlikte bu yıl 71.5 milyar liralık gelir getirmesi bekleniyor. 2024 yılındaki beklenti ise 69 milyar lira.

Yeniden değerleme oranı yurtdışından telefon getirmek isteyenleri de ilgilendiriyor. Telefon harcı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artarak 31 bin 692 lira olacak.

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TRAFİK CEZALARI ARTTI

Trafik cezaları da yılın başında yeniden değerleme oranında artacak. Bu durumda 951 lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası bin 507 liraya yükselecek.

MTV NE OLACAK?

1.300 motor silindir hacmi altındaki otomobiller (TL)

PASAPORT BEDELLERİ NE OLACAK? (TL)

TRAFİK CEZALARI NE OLACAK? (TL)

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