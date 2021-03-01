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Vergi dairelerine gidecekler muaf sayılacak

01.03.2021 - 18:02 | Son Güncelleme :
Vergi dairelerine gidecekler muaf sayılacak | Genel Haberler

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak" dendi.

Vergi borcu yapılandırmada son gün bugün. İçişleri Bakanlığı tarafından son gününde yapılandırma açıklamasında bulunuldu. Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacağı bildirildi.


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