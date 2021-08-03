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Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

03.08.2021 - 09:56
Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı! | Genel Haberler

Ayakkabı perakendecisi Foot Locker, toplamda yaklaşık 1,1 milyar dolarlık nakit anlaşma karşılığında iki perakende şirketini satın alacak.

Bir dönem Türkiye'de de mağazaları bulunan Foot Locker, işini alışveriş merkezlerinin ötesine taşımak ve erişimini genişletmek için pazartesi günü yaptığı açıklamada, toplam yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında iki küçük ayakkabı mağaza zinciri satın alacağını söyledi. 

Şirket, Kaliforniya merkezli WSS'yi 750 milyon dolara ve Japon sokak giyim perakendecisi Atmos'u 360 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

ABD'li alışverişçilerin spor ayakkabı ve spor malzemelerine yönelik bastırılmış talebinin yanı sıra hükümet teşvikleri, Foot Locker'ın bu yıl satışlarını artırdı. Ancak şirket, çevrimiçi alışverişe de odaklanmak istiyor. 

WSS, California, Texas, Arizona ve Nevada'da 93 alışveriş merkezi dışı mağazadan oluşan bir zincire sahip. 49 mağazasının çoğu Japonya'da bulunan Atmos ise, Nike gibi markalarla iş birliği yaptığı özel üretim ayakkabı koleksiyonuyla popüler.

WSS ve Atmos kendi adları altında faaliyet göstermeye devam edecek.


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