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Ülker, 2023 yılının ilk çeyrek finansallarını açıkladı

10.05.2023 - 12:43 | Son Güncelleme :
Ülker, 2023 yılının ilk çeyrek finansallarını açıkladı | Genel Haberler

Ülker Bisküvi, 2023 yılının ilk çeyreğinde cirosunu 10,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 66, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 34 oldu.

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde cirosunu 10,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 66, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 34 olarak gerçekleşti.

Ülker Bisküvi’nin tüm faaliyetleriyle Türkiye’ye katkı sağlamaya devam ettiğini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen ve hepimizi derinden yaralayan çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Depremin ilk gününden itibaren çok hızlı bir şekilde ilgili aksiyon aldık, ürünlerimizi bölgeye gönderdik. Çok kısa sürede geliştirdiğimiz Besleyici Bisküvi’yi de afet bölgesine yollayarak afetzedelerin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Diğer yandan oldukça zorlu başlayan 2023’ün ilk çeyreğini çok başarılı sonuçlarla bitirdik.” 
 
Yılın ilk çeyreğinde önemli sendikasyon kredi anlaşmaları imzaladıklarını dile getiren Buyurgan, sözlerine şöyle devam etti: “Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited’in liderliğinde; JP Morgan Chase Bank, N.A, Sharjah Islamic Bank PJSC’nin ve Gulf Bank’ın da katılımıyla toplamda 248 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladık. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) 75 milyon AVRO tutarındaki kredi anlaşmasını gerçekleştirdik. Bu anlaşmalar, uluslararası bankaların şirketimize ve ülkemize olan güvenin bir göstergesi olurken, Ülker’in sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk anlaşmaları olarak ön plana çıktı. İş yapış şeklimizin merkezinde olan sürdürebilirlik anlayışımızı finansman alanında da devam ettirdik.”


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