UKOME toplantısı sona erdi: İstanbula 2500 yeni taksi kararı | Genel Haberler

İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren sistem UKOME toplantısında oy birliği ile kabul edildi. İstanbul'da hizmete alınacak 2500 adet yeni taksiler sadece dijital uygulamalar üzerinden hizmet verebilecek.

İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi.

YENİ TAKSİLER YALNIZCA UYGULAMA ÜZERİNDEN HİZMET VERECEK

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

Haberin Devamı

BAKAN URALOĞLU DUYURMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün sosyal medya hesabından yeni sistemle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız. 2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

Son dakika haberi: Bakan Uraloğlu duyurdu... İstanbul'a yeni taksi sistemi

İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISI ARTIYOR



İstanbul'da 30 yıl boyunca 17 bin 395 olan taksi sayısı 2021'de alınan karar ile 18 bin 395'e çıkarılmıştı. Bugün alınan karar ile toplam taksi sayısına 2500 taksi daha ilave edilmiş olacak.

Etiketler