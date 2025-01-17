"Ufkun Ötesinde": Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı onuruna, ay yıldız uzaya taşınmış, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biri olan bilim misyonuyla, ilk Türk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. 36 bin kişi arasından, fiziksel ve psikolojik zorlu testleri geçerek seçilen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi geniş bir yelpazede 13 farklı deneye imza attı. Bu, Türkiye’nin insanlı ilk uzay göreviydi.



“Ufkun Ötesinde” belgeseli, bu tarihi dönüm noktasını, perde arkası süreçleriyle ekrana taşıyor. Astronot seçiminden dört farklı ülkedeki eğitim programlarına, uzayda gerçekleştirilen deneylerden AX-3 ekibinin dünyaya dönüş operasyonuna kadar, görevin her aşamasına yakından tanıklık ediyor. Kamera, kimi zaman NASA ve AXIOM Space’in kapılarını aralayıp uzay operasyonlarını en yetkili isimlerden dinliyor, kimi zaman ilk Türk uzay yolcusunun video günlüğü olarak maceraya eşlik ediyor. Belgeselde, meşaleyi Gezeravcı’dan devralarak bir yörüngealtı araştırma uçuşu gerçekleştiren Tuva Cihangir Atasever’in yolculuğuna da yer veriliyor.



DÖRT ÜLKE, 12 ŞEHİR, 280 SAATLİK GÖRÜNTÜ



Kapsamlı belgesel için iki senelik çekim sürecinde Burcu Camcıoğlu yönetmenliğinde 15 kişilik belgesel ekibi, dört ülkedeki 12 şehirde 280 saatlik görüntü kaydetti. Uzayda geçirilen süre boyunca, Gezeravcı’nın çekimleri ile NASA ve AXIOM Space ekibinin sağladığı görüntüler kullanıldı. 20’den fazla röportaj gerçekleştirildi. Post prodüksiyonu yaklaşık bir yıl süren belgesel, bütün sürecin en önemli anlarını tarihe not düşecek şekilde, 90 dakikalık bir yapım olarak izleyiciyle buluşacak.

İlk Türk astronotun yaşadığı deneyimi ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki bilimsel faaliyetlerini kayıt altına alan belgesel, uzay araştırmalarının insanlığın yerküredeki yaşamı ve gelecek vizyonu için ne ifade ettiği sorusunun da izini sürüyor.



"UFKUN ÖTESİ" DİJİTAL PLATFORMLAR VE TV KANALLARI ÜZERİNDEN İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesi, “Ufkun Ötesi” belgeseli, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü AKM’de, hazırlanan bir sergiyle birlikte gerçekleştirilecek gala gösteriminin ardından, TRT 1 ekranlarında gece saat 00:00'daki ilk gösterimiyle izleyicilerle buluşacak. Belgesel; dijital platformlar ve TV kanalları üzerinden de kamuoyunun beğenisine sunulacak.