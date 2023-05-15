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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,5 arttı

15.05.2023 - 11:52 | Son Güncelleme :
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,5 arttı | Genel Haberler

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 862 bin 333 kişi iken, 2023 yılı Mart ayında 14 milyon 757 bin 342 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,4, inşaat sektöründe %16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe %6,6 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2, inşaat sektöründe %1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.


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