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Ücretli çalışan sayısı arttı

15.09.2022 - 11:49
Ücretli çalışan sayısı arttı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi iken, 2022 yılı Temmuz ayında 14 milyon 504 bin 403 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %5,5, inşaat sektöründe %2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %7,2 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK %0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe %0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 azaldı.


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