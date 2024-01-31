Uber'e Hollanda'da ceza | Genel Haberler

Hollanda hükümeti araç çağırma uygulaması Uber'e 10 milyon euro ceza verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Hollanda hükümeti, araç çağırma uygulaması Uber'e, şirketin sürücülerinin kişisel verileri konusunda yaptığı ihlaller nedeniyle 10 milyon euro (10,8 milyon dolar) para cezası uygulayacak. Hollanda Veri Koruma Otoritesi (DPA), 170 Fransız sürücüden oluşan bir grubun şikayette bulunmasının ardından cezayı verdiğini söyledi. Uber'in Avrupa merkezi Hollanda'da bulunuyor.

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DPA'dan yapılan açıklamada, "DPA, Uber'in sürücülerin kişisel verilerinin kopyalarını görüntüleme veya kopyalarını alma taleplerini göndermesini gereksiz derecede karmaşık hale getirdiğini tespit etti." dedi.

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