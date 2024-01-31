Fed kritik faiz kararını açıkladı | Genel Haberler

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faizi yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell "Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişir ise, faizleri bu yıl düşürebiliriz" dedi.

ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 5,50 olarak bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı. Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor. FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor. Fed, ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarına ara vermeye devam edeceğini açıkladı.

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Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:

Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak. Ekonomik faaliyet "sağlam" hızda genişliyor. Enflasyon geçtiğimiz yıl azaldı, yüksek kalmaya devam ediyor. Son veriler ekonomik faaliyetin 'kati bir hızda' arttığını gösterdi. İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor.

POWELL: ENFLASYON AŞAĞI GELDİ

Ekonomi iyi bir ilerleme gösterdi, enflasyon aşağı geldi. Enflasyonun izleyeceği patika belirsiz, ancak biz enflasyonu yüzde 2'ye döndürmeye tamamen bağlıyız. Geçtiğimiz 2 yılda para politikası ciddi şekilde sıkılaştı, politika faiz oranı sınırlayıcı bölgeye geldi. Hedefleri başarmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye geliyor. İş gücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor, istihdam artışları hala güçlü. İş gücü talebi hala arzı aşıyor.

"ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE"

Enflasyon son dönemde kayda değer şekilde aşağı geldi, ancak hala hedefin üzerinde. Enflasyonun, hedefimize dönmekte olduğuna dair devam eden kanıt görmeye ihtiyacımız var. Enflasyonun hedeflerimize yönelik yarattığı risklere karşı oldukça dikkatliyiz.

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"FAİZLERİ BU YIL DÜŞÜREBİLİRİZ"

Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişir ise, faizleri bu yıl düşürebiliriz. Ancak ihtiyaç olur ise cari politika faizini daha uzun süre devam ettirmeye hazırız. Politika faizini çok erken veya çok geç azaltmak ekonomiyi istenmeyen şekilde daraltabilir. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz. Faizi indirmeden önce daha büyük güvene ihtiyaç duymaya devam ediyoruz. İyi verilere ve bu iyi verilerin devam etmesine ihtiyacımız var. Komite'deki neredeyse her üye bu yıl faizleri düşürmenin uygun olacağını düşünüyor. Çok hızlı ve çok erken hareket etmek iyi olmayabilir. Yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde ulaşmak için biraz daha güvence görmek istiyoruz. Ekonomi sağlıklı gider ise, istihdam güçlenir ise faiz indirilebilir.

"ENFLASYONUN YENİDEN YUKARI GİTMESİ BİR RİSK"

FOMC içinde büyük görüş ayrılıkları var. Ekonomik yumuşak inişte olduğunu söyleyecek durumda değiliz. Zafer ilan etmiyoruz. Ücret artışları hala çok sağlıklı seviyelerde, doğru yere ilerliyoruz. Enflasyonun yeniden yukarı gitmemesi bir risk, bu nedenle seçenekleri açık tutuyoruz, acele davranmıyoruz. Ekonomi geçen yıl güçlü büyüdü, istihdam piyasası güçle olmaya devam ediyor. Enflasyonun yüzde 2'nin altına gelmesini değil, yüzde 2 civarında istikrar kazanmasını istiyoruz.

Yakın vadede Komite'nin faizleri azaltma yönünde bir kararlılığa geleceğine düşünmüyorum, riskleri değerlendireceğiz ve kararımızı önümüze çıkar verilere göre vereceğiz.

ABD BORSALARI DÜŞÜŞTE



Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında henüz faiz indirimine hazır olmadığının sinyalini vermesinin ardından ABD Wall Street borsaları düşüşe geçti. S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kayıp yaşarken Nasdaq yüzde 1,4 kayıp yaşadı. Dow Jones borsası ise yüzde 0,1 düştü.

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