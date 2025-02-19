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Türksat 6A ilk test yayınını gerçekleştirdi

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#Abdulkadir Uraloğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Türksat 6A
Türksat 6A ilk test yayınını gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 11:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın ilk test yayınına ilişkin paylaşımda bulundu.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğine işaret eden Uraloğlu, "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bağımsız, güçlü ve yüksek teknolojili Türkiye için çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Türksat 6A

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