Türksat 6A ilk test yayınını gerçekleştirdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın ilk test yayınına ilişkin paylaşımda bulundu.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğine işaret eden Uraloğlu, "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bağımsız, güçlü ve yüksek teknolojili Türkiye için çalışmaya devam." ifadesini kullandı.