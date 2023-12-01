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Türkiye'nin Sudan'daki tarım şirketi tasfiye ediliyor

01.12.2023 - 07:45 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin Sudan'daki tarım şirketi tasfiye ediliyor | Genel Haberler

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM'e devredilecek.


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