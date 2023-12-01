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Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi

01.12.2023 - 07:10 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife yükseltme kararı aldı.

Türkiye ekonomisine duyulan güven artıyor. Uluslararası kuruluşların radarına giren Türkiye, son Orta Vadeli Program ile birlikte ekonomisinde istikrarlı yükselişini devam ettiriyor.

Tek haneli enflasyon yolunda ilerleyen Türkiye ekonomisi yapılan mali ve parasal reformlarla uluslararası kuruluşların takibine girdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etti.

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S&P Global ayrıca, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "B" olarak teyit etti.

Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi halinde kredi notunun da yükseltilebileceğini vurgulayan S&P "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz" dedi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 'trA/trA-1' talep edilmemiş ulusal kredi notumuz da dahil olmak üzere tüm yabancı ve yerel para cinsinden ülke kredi notlarımızı teyit ettik. Ayrıca talep edilmemiş transfer ve konvertibilite değerlendirmemizi 'B+'ya yükselttik" denildi.

YENİ EKONOMİ EKİBİ VURGULAMASI

S&P, görünümü pozitife yükseltmesinin nedeni olarak, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin Türk lirası (TL) cinsinden varlıklara yatırım için güveni yeniden tesis etmek, ekonomiyi yeniden dengelemek ve düzenleyici kilit finans sektörü üzerindeki yükü hafifletmek için bir dizi adım atmasını gösterdi.

"CESARET VERİCİ İKİZ AÇIKLAR DARALIYOR"

Yapılan açıklamada, "Cesaret verici bir şekilde, Türkiye'nin her iki ikiz açıkları daralmaktadır. Eylül ayından bu yana, parasal sıkılaştırma İç talep, ithalatta (yüksek değerli ürünler de dahil olmak üzere) düşüşe yol açmıştır. Eylül ayı cari işlemler hesabı fazla vermiştir - son 24 ay içinde sadece ikinci kez fazla vermiştir. Yeni TCMB kurulu para politikasını sıkılaştırmaya devam ediyor, talebin bastırılmasını ve parasal olmayan altın da dahil olmak üzere ithalatın azalmasını bekliyoruz. Bu beklentisi, Türkiye'nin cari işlemler açığı projeksiyonumuzu desteklemektedir. 2025 yılına kadar cari işlemler açığı Türkiye'nin GSYH'nin %2'sine düşecektir" denildi.

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"HARCAMA ARTIŞLARI KONTROL ALTINA ALINDI"

S&P, aynı zamanda, Hazine'nin ek vergi tedbirleri getirdiğine, enerji sübvansiyonlarını azalttığını ve ve bütçe açığını azaltmak için harcama artışının kontrol altına aldığına işaret etti.

REZERVLERE VURGU

"Enflasyon, %60'ın üzerindeki yüksek seviyelerde de olsa, zirve yapmış görünmektedir" değerlendirmesini yapan S&P, Türkiye'nin kullanılabilir rezervlerini yeniden inşa etmeye başladığına da dikkat çekti.

"Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların yoğunlaşması halinde görünümü durağana revize edebiliriz. Bu durum, para biriminin değer kaybetmesi ve enflasyonu düşürmek için tasarlanan politikaların tersine çevrilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir" değerlendirmesini yapan S&P, "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz. TCMB ve mali düzenleyici gibi kilit ekonomik kurumların bağımsızlığının yeniden teyit edilmesiyle birlikte daha güçlü kurumsal kontrol ve dengeler temelinde politikalar daha öngörülebilir hale gelirse, notlar daha uzun bir süre boyunca da yükselebilir." ifadelerini de kullandı.


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