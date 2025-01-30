×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Türkiye'de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı

Güncelleme Tarihi:

#Dijital Pazarlama#E-İhracat#Dijital Ticaret
Türkiyede e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 16:20

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Haberin Devamı

Önal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle girişimcilere yönelik kentte bir otelde düzenlenen "E-İhracat Zirvesi" toplantısında girişimcilere e-ihracatın öneminden bahsetti.

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Önal, "Türkiye'de 2022 yılında 2 milyar dolar olan e-ihracat 2023 yılında 5 miyar dolar, 2024 yılında ise 6,4 milyar dolara yaklaştı." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 2 yıl geçtiğini ve kentin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını görmenin memnuniyetini yaşadığını aktaran Önal, bu tarz organizasyonların kalkınmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak depremi yaşayan Kahramanmaraş'ın kalkınması ve kalkınırken de özellikle dijital ticaret konusunda gerekli katkıyı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanımız 2025 yılı hedefini 8 milyar dolar olarak açıkladı. Fakat kur nedeniyle biraz daha revize etmek durumunda kaldık. Fakat bu rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 2028 yılında da geleneksel ihracatta payımızın yüzde 10 hedefi var. Yani 2029 yılının başında e-ihracatın geleneksel ihracattaki payı yüzde 10 olacak. Bu hedefi yakalamanın çok kolay olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz işimizi dijitale taşıyalım. Devlet destekleriyle de bu hedeflerin daha da ulaşabilir olduğunu düşünüyorum."

Haberin Devamı

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer de kentteki girişimcileri destekleyerek e-ticaret ve e-ihracat oranlarını artırmak istediklerini belirtti.

Kentte üretilen birçok ürünün doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç edildiğini anlatan Gümüşer, şöyle konuştu:

"Bu konuda devletimizin ciddi destekleri var. E-ihracatta destek önemli çünkü komisyonlar çok yüksek. Komisyonlarla ilgili devletimizden reklam gibi veya nakliye gibi önemli destekler sağlanıyor. Bu desteklerin Kahramanmaraş halkına ve girişimcilerimize anlatılması önemli. Çelik mutfak eşyaları alanında üretilen ürünlerimizin perakende ihraç edilmesi bizim için çok önemli."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dijital Pazarlama#E-İhracat#Dijital Ticaret

BAKMADAN GEÇME!