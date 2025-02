Türkiye'de de şubeleri var! Bankacıya idam cezası verildi

Haberin Devamı

Çin Merkez Televizyonu'nun haberine göre, Lee Zhang olarak da bilinen bankacı, Çarşamba günü Zhejiang eyaletindeki bir mahkemede iki yıl ertelemeli cezaya çarptırıldı. Tüm mal varlığına el konulacağı belirtildi.



Zhang, geçtiğimiz yıl içinde ertelemeli ölüm cezasına çarptırılan bir dizi diğer yüksek profilli bankacıya katıldı. Yüzlerce finans yetkilisi ve yöneticisi, Pekin'in 2021'den bu yana hiçbir hafifleme belirtisi göstermeyen kapsamlı yolsuzlukla mücadele hamlesinde yakalandı.

24 MİLYON DOLAR RÜŞVET ALMIŞ

Çin ilk olarak 2023'ün sonlarında ICBC'nin eski başkan yardımcısı Zhang hakkında bir yolsuzluk soruşturması açtı. Daha sonra geçen yıl Mayıs ayında tutuklandı ve Ağustos ayında rüşvetle suçlandı. CCTV'ye göre soruşturmalar Zhang'ın 2011-2022 yılları arasında kredileri kolaylaştırma ve başkaları için iş ayarlama karşılığında 177 milyon yuan (24 milyon dolar) değerinde rüşvet aldığını ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ



Zhang, varlıkları itibariyle dünyanın en büyük bankası olan ICBC'ye 2010 yılında Deutsche Bank'tan genel müdür yardımcısı olarak katıldı. Devlet medyasına göre bu, onu Çin'in devlete ait bankalarından birinde üst düzey yönetici olarak işe alınan yabancı bir kredi kuruluşundan ilk bankacı yaptı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Yerel basına göre Zhang, 2018 yılında ailevi bir sorun nedeniyle bankadan istifa etti ve özel sermaye şirketi Hopu Investment Management Co'ya eş başkan olarak katıldı.



Zhang'ın ICBC'deki görevi, China Everbright Group'un eski başkanı ve parti sekreteri Li Xiaopeng ve China Renaissance Holdings Ltd. şirketinin eski yöneticilerinden Cong Lin ile kısmen çakışıyordu. Her ikisinin de adı yolsuzluğa karışmıştı.



Çin'in idam cezasını ertelediği diğer finans yöneticileri arasında Bank of China Ltd. eski Başkanı Liu Liange ve China Merchants Bank Co. eski başkanı Tian Huiyu da bulunuyor.