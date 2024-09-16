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Türkiye SİHA pazarında lider ülke oldu

16.09.2024 - 11:14 | Son Güncelleme :
Türkiye SİHA pazarında lider ülke oldu | Genel Haberler

Son yıllarda dünya ordularının TB2, Akıncı, ANKA gibi Türk SİHA'larına ilgisi artarken yapılan bir araştırma Türkiye'nin 2021 yılından bu yana silahlı insansız hava aracı sektöründe lider ülke olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'nin Savunma Sanayi alanındaki atılımı adından söz ettirmeye devam ediyor. Baykar, TUSAŞ, Roketsan, Aselsann, Havelsan… gibi şirketler ürettikleri yerli ve milli mühimmatlar ve silah sistemleri dünyanın gündeminden düşmüyor. Özellikle Baykar ve TUSAŞ, Türk havacılık sektöründe öncü iki şirket.

Baykar'ın ürettiği TB2 ve AKINCI gibi SİHA'lar tüm dünyada orduların en çok envanterine katmak istedikleri SİHA haline geldi. Baykar'ın uçuş testlerine devam ettiği TB3 ve jet motorlu SİHASI Kızılelma da seri üretime girmek için gün sayıyor. TUSAŞ'ın ANKA ve Aksungur SİHALARI da kendini bu sektörde kanıtlarken jet motorlu SİHA'sı ANKA 3'ün testleri devam ediyor.

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AB ÜLKELERİNİN İLGİSİ ARTIYOR 

Birçok ülke de Türk SİHA'larını envanterlerine katmaya devam ediyor. Birçok Asya, Afrika ve Avrupa ülkesi tercihlerini Türk SİHA'larından kullanıyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda TB2'leri teslim alan Romanya, Polonya'dan sonra TB2 kullanan ikinci AB üyesi ülke oldu.

Türk SİHA'larına olan bu ilgi de Türkiye'yi en büyük SİHA ihracatçısı haline getirdi. Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi isimli bir kuruluş, askeri insansız hava araçları küresel pazarına dair bir çalışma yayımladı.

Çalışmada, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazardaki yükselişine dikkat çekildi.Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA satışları hızla arttı. Çin'in pazardaki payı 2014'te zirve yaparken 2021 yılı itibarıyla Türkiye, Çin'i geride bıraktı.

Türkiye'nin en çok satış yaptığı yıl ise 2022. Rapora göre Türkiye 2022'de 16 SİHA teslim etti. Silahlı İHA'ların hızlı teslimat süreleri ve başarıları, Türkiye'yi liderliğe taşıdı. 2023 yılında Türkiye 8, 2021 yılında ise 14 SİHA ihraç etti. 2021'den bu yana küresel pazarda en büyük askeri İHA tedarikçisi olan Türkiye, 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının da yüzde 65'ini gerçekleştirdi.

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