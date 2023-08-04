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Türkiye petrol üretiminde rekor kırdı

04.08.2023 - 15:57 | Son Güncelleme :
Türkiye petrol üretiminde rekor kırdı | Genel Haberler

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Bu sayede toplam 75 bin 52 varil petrol üretimiyle en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını duyurdu.

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesi'nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığı ifade ederek, "Bu sayede 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık. 'Enerjide Bağımsız Türkiye' hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz" ifadesi kullanıldı.

MAYIS AYINDA KEŞFEDİLDİ

Mayıs ayı başında Şırnak Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu açıklanmıştı. Petrolün keşfedildiği yeni sahaya Şehit Aybüke Yalçın’ın ismi verildi. Şırnak Gabar Bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda 2 bin 771 metre derinlikte sondaj tamamlanmış ve 41 API graviteli hafif petrol içeren rezervuar keşfiyle sonuçlanmıştı.

KARADAKİ EN BÜYÜK KEŞİF

Türkiye’de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmıştı. Petrol kalitesini belirleyen API gravitesi artıkça petrol fiyatlandırması da artıyor. Petrol kalitesinde en yüksek derece 42 API olarak belirtiliyor. Kalitenin dünya ortalaması 22 API olarak dile getiriliyor. Genel olarak 26 API üzerindeki her 1 API artış için 0.2 cent/varil fiyat artışı oluyor. Gabar’da bir başka sahada daha önce 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedilmişti. Buraya Şehit Esma Çevik ismi verilmişti. Şehit Esma Çevik sahasındaki keşfin 35 API (American Petroleum Institute) değerinde olduğunu ifade edilmiş, tespit edilen bu rezervin yüzde 80 kaliteli olduğu anlamına geldiği kaydedilmişti. TPAO’nun verdiği bilgiye göre Aybüke Yalçın kuyusundaki petrol 41 API düzeyinde. Normal petrolün 3 Dolar/varil üzerinde bir fiyatla satılıyor.

KEŞFİN KAHRAMANLARI: GÜVENLİK GÜÇLERİ

Ardı ardına gelen iki keşif de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde oldu. Milyarlarca dolar değerindeki petrol, terörden temizlenen dağlarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşifleri, Şırnak'ın terörden temizlenmesiyle yapıldı. Şırnak'ta 2018'de 114, 2019'da 59, 2020'de 40, 2021'de 54, 2022'de 25, 2023 yılında ise 12 terörist etkisiz hale getirildi. 2018'den bugüne Şırnak'ta 304 terörist etkisizleştirildi. Bir zamanlar teröristlerin gezdiği topraklar, güvenlik güçlerinin etkili çalışmasıyla adeta petrol mühendislerinin evi oldu.


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