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Altında hızlı yükseliş... ABD verisi etkili oldu

04.08.2023 - 16:33 | Son Güncelleme :
Altında hızlı yükseliş... ABD verisi etkili oldu | Altın Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması nedeniyle ons altın yükseliş gerçekleştirdi. Ons altın gün içi zirvesi olan 1944 dolara kadar yükseldi.

Altın fiyatları dar bantta harekete geçmişti. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarına odaklanan altın son günlerde ABD'den gelen diğer verilerle yön bulmaya çalışıyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı gerilemeye devam etti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında tarım dışı istihdam 187 bin artış gösterdi. Beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Bu gelişme ABD ekonomisi açısından olumsuz karşılandı ve ons altın veriyle birlikte tepki gösterdi.

Bir süredir düşüşte olan ons altın güne 1934 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1925 dolar en yüksek de 1944 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1942 dolardan el değiştiriyor.

Gram altın ise güne 1677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1671 lira, en yüksek de 1707 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1684 liradan işlem görüyor.

KÜRESEL EKONOMİLER ENFLASYONLA BOĞUŞUYOR

Küresel ekonomiler enflasyonla yaşadıkları sorunu bertaraf etmek için merkez bankaları vasıtasıyla parasal sıkılaştırma yöntemini uyguluyor. Henüz enflasyon konusunda ülkeler başarılı bir politika izleyememiş olsa da faiz artırımlarının daha fazla süremeyeceği gerçeği nedeniyle de temkinli davranıyorlar.

ABD Merkez Bankası en son toplantısında faizi artırmış, Eylül ayındaki toplantısında da faizi artırıp artırmamak için gelecek olan verilerin ele alınacağını duyurmuştu. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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