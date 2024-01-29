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Türkiye NATO'ya girişini onaylamıştı... İsveç'e kötü haber

29.01.2024 - 13:04 | Son Güncelleme :
Türkiye NATO'ya girişini onaylamıştı... İsveç'e kötü haber | Genel Haberler

Türkiye tarafından NATO'ya girişi onaylanan İsveç'in ekonomisi 2023 yılında eridi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İsveç ekonomisi 2023'te yüzde 0,3 küçüldü. Ancak ülkenin teknik olarak yılın son üç ayında resesyondan çıktığı açıklandı. İsveç, 2023'ün üçüncü çeyreğinde resesyona girmiş ancak Ekim ve Aralık ayları arasında yüzde 0,1 büyüme kaydetmişti.

İsveçli ekonomisti Mattias Kain Wyatt, net ihracatın güçlenmesinin dördüncü çeyrekte ekonomininzayıf yönlerini telafi etmeye yardımcı olduğunu söyledi.

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Ülke, bir yılı aşkın süredir yüksek enflasyonla ve para birimi kronun değer kaybıyla mücadele ediyor. Merkez bankası politika faizini art arda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4'e yükseltti. 

Swedbank yaptığı açıklamada "İsveç ekonomisi yatay hareket etmeye devam ediyor" dedi ve yıllık GSYİH rakamının beklentilerle uyumlu olduğunu ekledi.

Merkez bankası 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 4,4'e yavaşlamasını ve ekonominin yeniden yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor.


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