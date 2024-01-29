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Altın fiyatları Fed'e odaklandı! Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?

29.01.2024 - 12:41 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları Fed'e odaklandı! Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi baskılı bir seyir izliyor. Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatkarında son durum...

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi baskılanıp düşüş seyri izliyordu. Bu hafta altın Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. FED'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı, yatırımcılar için önem ertmeye devam ediyor. Kararın açıklanacağı haftaya altın fiyatları ise yatay seyirle başladı. Altının onsu uluslararası piyasalarda 2030 dolar seviyesinden seyrediyor. 

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YURT İÇİ ALTIN FİYATLARI 

Kapalıçarşı'da altının gramı 2040 TL'den alınırken 2061 TL'den satılıyor. 

Çeyrek altın 3342 TL'den alınırken 3396 TL'den satılıyor. 

Tam altın yurt içi piyasalarda 13328 TL'den alınırken 13441 TL'den satılıyor. 

Ata altın ise 13696 TL'den alınırken satış fiyatı ise 13810 TL. 


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