Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte güçlü büyüdü | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4 büyüme kaydetti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bu oran yüzde 3,5'ti. Böylece büyüme güçlü şekilde artmış oldu.

Türkiye ekonomisi güçlenmeyi sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinde büyüme rakamı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Uzmanların beklentileri ise yüzde 3,9 seviyesindeydi. Beklentilerin de üzerinde gerçekleşen büyümenin yanında geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre 5 puan daha fazla büyüyen ekonomi ivmelenmesini devam ettiriyor.

GSYH 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 arttı.

HİZMET FAALİYETLERİ 2023 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %12,4 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,0, finans ve sigorta faaliyetleri %11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,1, diğer hizmet faaliyetleri %7,8, inşaat %5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri %1,4 arttı. Tarım sektörü %3,8, sanayi ise %0,7 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 arttı.



GSYH 2023 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 4 TRİLYON 631 MİLYAR 792 MİLYON TL OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 245 milyar 464 milyon olarak gerçekleşti.



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2023 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,2 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %4,9 arttı.



MAL VE HİZMET İTHALATI 2023 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %14,4 ARTARKEN İHRACATI %0,3 AZALDI



Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %14,4 artarken ihracatı %0,3 azaldı.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2023 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %126,1 ARTTI



İşgücü ödemeleri, 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %126,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %48,7 arttı.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %38,0 OLDU



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %31,1 iken, bu oran 2023 yılında %38,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde %47,6 iken, 2023 yılı birinci çeyreğinde %38,2 oldu.



İşgücü ödemelerinin GSYH'ye oranla daha hızlı artmasının yanı sıra, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kıdem tazminatı ödemelerinin önemli ölçüde artış göstermesi, işgücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payını arttırmıştır. EYT düzenlemesinin etkisi hariç bırakıldığında, işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payının yaklaşık %33,5 olacağı tahmin edilmiştir.



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