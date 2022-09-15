Türkiye dünyada bir ilki başardı! MARLIN SIDA denizlerde... | Genel Haberler

Savunma sanayi alanında sayısız atılımlar gerçekleştirip dünya harp tarihine yön vermeye başlayan Türkiye, yine bir ilke imza attı. MARLIN SİDA Türkiye'yi NATO'da temsil eden ilk insansız platform oldu.

Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu. Havada İHA, SİHA'ların yanı sıra Kızılelma'yla da ilkleri başaran Türkiye şimdi de denizlerde savunma sanayi alanında hakimiyetini artırıyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesiyle üretielen MARLIN insansız deniz aracı en yetenekli insansız su üstü aracı olarak öne çıkıyor.

15 METRE UZUNLUĞUNDA

15 metre uzunluğa sahip MARLIN SİDA, su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp ve asimetrik harekatlara katılabiliyor. Hücumbotlardan daha esnek şekilde kullanılabilecek olan MARLIN SİDA harp sistemleriyle dünyada bir ilk olma özelliğine de sahip.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA’larından sonra, SİDA’larıyla da iddiasını ortaya koyuyor! MARLIN SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız suüstü aracı oldu! Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye! Tebrikler" dedi.

Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA’larından sonra, SİDA’larıyla da iddiasını ortaya koyuyor!



MARLIN SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız suüstü aracı oldu!



Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye!



Tebrikler 👏@aselsan@sefineofficial pic.twitter.com/N9XBbrbAew — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 15, 2022

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