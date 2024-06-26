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Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor

26.06.2024 - 12:45 | Son Güncelleme :
Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor | Genel Haberler

At yarışları oyunlarında Türkiye’nin ilk yasal sanal bayisi olan Hipodrom.com, faaliyetlerine başladığı Ocak 2024’ten bu yana güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor. Kısa bir zaman diliminde önemli başarılara ulaşarak sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirten Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem; atçılığın Türk kültüründeki yerini yarış severlere hatırlatmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor.

Hipodrom.com, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) lisanslı ilk sanal bahis platformu. Yarışseverlerin at yarışı oynama deneyimine dijital olarak ulaştığı platform, üyelerine farklı ayrıcalıklar sunuyor.

“AT YARIŞININ YENİ ADRESİ OLDUK’’

TJK lisanslı ilk sanal bahis platformu olduklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem; ‘‘At yarışı dünyasını; güvenilir altyapımız, kullanıcı dostu ara yüzümüz, güçlü istatistiklerimiz ve zengin yazar kadromuz ile buluşturma ana hedefimiz. 2024’te Hipodrom.com öncülüğü ile at yarışına verilecek olan sanal bayilikler ile at yarışı gelirlerinin de artacağını düşünüyoruz. Bu sayede Türk atçılığı gelişecek ve değeri daha görünür kılınacaktır. Hipodrom.com olarak at yarışının yeni adresi olmanın yanında yarış severler için de cazip fırsatlar sunacağız” dedi.

‘’HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI İÇERİKLERİMİZ İLE FARKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ’’

Yurt içi ve yurt dışında toplamda 24 tane yazarı olan Hipodrom.com’un yarış severlere sunduğu en büyük avantajlardan biri her koşu programına birden fazla yazarın yorum yapması. Yurt dışında da günde en az 4 yarış olduğunu belirten Erdem, “Bizim en büyük farklarımızdan biri yurt dışı koşularında da yorum ve kuponların uzmanlar tarafından yorumlanması. Teknik ve içerik anlamında çok ciddi ve titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu yarışlar için Timeform ile anlaşarak kapsamlı istatistik verilerini detaylı bir şekilde kullanıcılarımıza sunuyoruz. Yarışseverlerin anlaşılabilir ve rahatça çalışabileceği kapsamlı istatistik verilerinin olduğu bir düzen yarattık. Hipodrom.com olarak güvenilir marka anlayışımız, hızlı ve teknolojik altyapımız ve sorumlu oyuncu yaklaşımımız ile üyelerimize en iyi hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda Hipodrom.com’da yarış izleme imkanımız da yarış severleri bekliyor” dedi.

Atçılık üzerine gelecek hedeflerini paylaşan Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya; “Yola çıkarken şunu çok iyi biliyorduk, köklerine dayanan bir fikir eyleme geçtiğinde kalplerde yer ediyor. Hipodrom.com olarak, her şeyden önce dostluğu ve bağlılığı gerektiren atçılığın da önümüzdeki dönemde daha geniş kesimler tarafından ilgi görmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

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 ‘’98. GAZİ KOŞUSU’NDA ‘HATIRLA’ DİYECEĞİZ’’

Hipodrom.com olarak Türk atçılığını geliştirmek ve değerini daha görünür kılma misyonu ile çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kokkaya; “Bizim binlerce yıllık tarihimizde atçılık kültürü önemli bir yer tutuyor. 98. Gazi Koşusu’nda gösterimini yapacağımız ‘Hatırla’ filmi ile atçılığın Türk kültüründeki yerini tekrar hatırlatacağız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikleri ile başlayan Gazi Koşusu 98. kez düzenlenirken ‘Hatırla’ diyeceğiz ve seçkin tarihimizdeki asil yoldaşımıza selam duracağız” dedi.


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