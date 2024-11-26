×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Türk Standartları Enstitüsü personel alıyor

Güncelleme Tarihi:

#TSE#Türk Standartları Enstitüsü#Big Para
Türk Standartları Enstitüsü personel alıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 09:38

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alımı yapacak.

Haberin Devamı

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.

Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Haberin Devamı

Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TSE#Türk Standartları Enstitüsü#Big Para

BAKMADAN GEÇME!